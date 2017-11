IeSF World Championship 2017: il cammino di HarryPotter si ferma al Group Stage

Il cammino verso la finale del torneo mondiale didel nostro portacolori Michele "" Scuppa si è dovuto interrompere bruscamente nella fase preliminare, nel corso della prima giornata dell'evento.

HarryPotter, aveva iniziato il percorso di avvicinamento al campionato del mondo di Busan con un risultato di tutto rispetto: a Roma, poche settimane fa, era riuscito ad aggiudicarsi il qualifier italiano per la Nazionale Fastweb promosso da ITeSPA. Michele, al The Colosseum Fall 2017 era infatti riuscito a battere alcuni tra i più forti giocatori italiani, come Bode e Mitrust-Storm, staccando il biglietto per la città coreana.

Nel group drawing, HarryPotter è finito nel girone C, assieme a Tunisia, Malesia, India, Romania e Nuova Zelanda. L'avventura era iniziata bene, grazie a una vittoria sull'indiano Tejan 2-0 (3-2, 3-2). Sono seguite tre sconfitte di fila contro l'atleta rumeno (per 2 a 1), quello neozelandese (sempre per 2 a 1) e, infine, l'atleta malese.

Purtroppo, il sogno mondiale è svanito prematuramente per Michele, il quale ha comunque ben figurato in tutti i match disputati, senza mai mollare il colpo o arrendersi.

Ora le speranze degli azzurri sono tutte riposte nel team di Counter Strike: Global Offensive il quale dovrà vedersela contro la Cina (05:00 / 06:30 CET) e Taiwan (09:30 / 11:00 CET).

Non possiamo far altro che rinnovare il nostro in bocca al lupo ai ragazzi ancora in gara!