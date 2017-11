IeSF World Championship 2017: ecco il calendario della nazionale italiana

L'ha rivelato la scaletta degli appuntamenti della seconda giornata dell' Esports World Championship 2017 , che si terrà venerdì 10 novembre. Scopriamo insieme quando si batteranno i ragazzi italiani.

La nazionale Fastweb, in rappresentanza della nostra nazione, sarà impegnata nel torneo di Counter Strike: Global Offensive contro Cina (05:00 / 06:30 CET) e Taiwan (09:30 / 11:00 CET). Quest'ultimo match sarà trasmetto in diretta in inglese sui canali ufficiali IeSF Twitch e Youtube, e su eSportsTv_Global. Anche il canale Twitch italiano Knife_Round dovrebbe seguire il torneo, essendo uno dei più importanti punti di riferimento per CS:GO del Paese.

Per la nazionale italiana, scenderanno in campo Pierpaolo "Pier" Fabbri, Riccardo "Kimera" D'Urso, Guglielmo "GuGli" Carraro, Fabio "Epic" Micheli e Marco "Sparker" Forte. La squadra cinese sarà invece composta da Wei "shuadapai" Wang, Likan "KZ" Luo, Lei "Bottle" Mao, Yangyang "Ayaya" Zheng e Yue "AE" Yu. Infine, Taiwan schiererà Bo-Ru "bOlu" Chou, Chung-Yen "Shark" Yang, Jia-Cheng"SaSaKi" Guo, Yu-Sheng "Ezshow" Zheng e Bo-Yao "BBQ" Jhang.