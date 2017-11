LESF World Championship 2017: ecco i ragazzi italiani in corsa per il titolo!

Come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri è ormai tutto pronto per la nona edizione della Esports World Championship. Un totale di 36 paesi e 328 delegazioni nazionali sono arrivate a Busan per competere in tre diversi eventi ufficiali legati a League of Legends, Counter Strike: Global Offensive e Tekken 7.

Tra le 328 delegazioni nazionali che da domani daranno il via alle danze, ci sono anche i nostri ragazzi, che terranno alti i nostri colori in due competizioni: Counter Strike: Global Offensive e Tekken 7.

Per il picchiaduro di casa Bandai il rappresentante per la delegazione italiana sarà Michele Scuppa, aka HarryPotter, il quale a Roma si è aggiudicato il qualifier italiano per la Nazionale Fastweb promosso da ITeSPA. Michele, al The Colosseum Fall 2017 è risucito a battere alcuni tra i più forti giocatori italiani, come Bode e Mitrust-Storm, staccando il biglietto per Busan.

Per Counter Strike: Global Offensive, invece, il team nostrano è composto da cinque agguerritissimi giovani: Pierpaolo "Pier" Fabbri, Riccardo "Kimera" D'Urso, Guglielmo "GuGli" Carraro, Fabio "Epic" Micheli e Marco "Sparker" Forte.

Il team sfiderà i rappresentati delle altre nazioni per il titolo di campione. Considerando come i ragazzi si sono comportati alla Games Week, non nutriamo alcun dubbio sulla loro abilità e sul fatto che riusciranno a battersi con grande caparbietà.

Non ci resta che mandare loro un enorme in bocca al lupo!