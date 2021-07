Flight Simulator: risoluzione e framerate su Xbox, grandi miglioramenti per la versione PC

Nel corso di un nuovo evento Q&A tenuto da Microsoft in compagnia degli sviluppatori di Flight Simualator sono emersi tanti nuovi dettagli sull'acclamato titolo già disponibile su PC Windows 10 e in arrivo su Xbox il 27 luglio.

Gli sviluppatori di Asobo hanno innanzitutto rivelato i dettagli tecnici delle edizioni console del gioco. Il simulatore di volo girerà ad una risoluzione di 4K su Xbox Series X e di 1080p su Xbox Series S. In entrambi i casi il framerate sarà lockato a 30fps su TV standard, ma potrete sfruttare il variable refresh rate in caso i vostri pannelli ne siano accessoriati.

Come sappiamo, non è al momento prevista al lancio una edizione del gioco destinata a Xbox One, tuttavia Asobo si è detta determinata nel portare il simulatore sulla console old gen tramite Xbox Cloud Gaming. Gli sviluppatori stanno ancora testando il tutto, ma si dicono fiduciosi sul risultato finale.

In concomitanza con il lancio della versione Xbox Series X|S, Microsoft Flight Simulator per PC accoglierà delle sostanziali migliorie tecniche che metteranno ancor più in risalto le qualità del simulatore. Il team francese ha confermato che parte dell'architettura del motore grafico è stata riscritta, e che grazie a questo anche il framerate potrà beneficiarne. In cima alla notizia trovate un video dimostrativo in cui Asobo evidenzia le migliorie che intercorrono tra il il Sim Update 4 ed il Sim Update 5 in arrivo il 27 luglio.

Nella stessa data farà il suo debutto l'espansione Top Gun Maverick, a cui i giocatori potranno accedere in modo completamente gratuito. Ricordiamo infine che, come tutti i titoli esclusivi Xbox, anche Microsoft Flight Simulator sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per console al lancio.