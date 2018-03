IGDA contro Donald Trump per tutelare la libertà di espressione degli sviluppatori

I vertici dell' International Game Developers Association insisteranno per fare in modo che Donald Trump non utilizzi i prodotti di intrattenimento elettronici come valvola di sfogo e capro espiatorio per il problema della violenza giovanile e della libera circolazione delle armi da fuoco negli USA. Ad oggi non esistono studi che mettano in relazione i videogiochi (violenti o meno) con patologie mentali e psicologiche gravi da spingere i più giovani a compiere massacri ed efferati delitti.

In una serie di Tweet, l' IGDA fa sapere di non avere alcuna intenzione di cedere su alcuni punti ben precisi relativi alla libertà d'espressione degli sviluppatori, del resto tutelata anche dalla Corte Suprema, e si focalizza su un tema molto caldo: i giocatori americani usufruiscono degli stessi titoli disponibili anche nel resto del mondo, tuttavia le stragi scolastiche vengono compiute con maggior frequenza negli Stati Uniti , a testimonianza di come il problema in questo senso non sia da attribuire ai giochi violenti.

2/ The Supreme Court has clearly established video games as protected free speech in Brown v. Entertainment Merchants Association. — International Game Developers Association (IGDA) (@IGDA) 7 marzo 2018

4/ The United States plays the same video games as the rest of the world, but we're unique in our problem with gun violence. — International Game Developers Association (IGDA) (@IGDA) 7 marzo 2018

6/ Overwhelmingly, we're law-abiding citizens who agree with the majority of Americans who support reasonable gun control measures like stronger background checks, banning bump stocks and high-capacity magazines, and a minimum purchase age of 21 for all firearms. — International Game Developers Association (IGDA) (@IGDA) 7 marzo 2018