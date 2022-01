IGF Awards 2022: Inscryption e Unpacking fanno incetta di nomination

Il comitato organizzatore dell'Independent Games Festival presenta l'elenco dei videogiochi in lizza per la conquista dei premi che, nella cornice mediatica della GDC 2022, saranno assegnati ai migliori titoli indie dell'anno appena conclusosi.

Protagonisti indiscussi delle Nomination agli IGF Awards 2022 sono Inscryption e Unpacking: il roguelike del folle autore di Pony Island e il "simulatore zen di traslochi in pixel art" di Witch Beam (qui trovate la nostra recensione di Unpacking) ricevono ben quattro candidature ciascuno, compresa quella per la vittoria del premio Game of the Year che, per quest'anno, sarà dedicato allo scomparso sviluppatore canadese Seumas McNally.

Tra i giochi in lizza per la conquista delle sette statuette assegnate dagli IGF Awards troviamo tanti altri gioielli della produzione videoludica indipendente come Loop Hero, The Eternal Cylinder, Unsighted, Jett the Far Shore, The Wild at Heart e Sable.

Seumas McNally Grand Prize

Inscryption

Unpacking

Loop Hero

The Eternal Cylinder

Cruelty Squad

Unsighted

Excellence in Audio

Toem

Unpacking

Jett: The Far Shore

Mini Motorways

Sable

Inscryption

Excellence in Design

Inscryption

Unpacking

Overboard!

Strange Horticulture

Webbed

Midnight Protocol

Excellence in Narrative

Last Call

Neurocracy

Closed Hands

Overboard!

Inscryption

Unpacking

Excellence in Visual Art

The Eternal Cylinder

Behind the Frame: The Finest Scenery

Papetura

Fuzz Dungeon

The Wild at Heart

Jett: The Far Shore

Best Student Game

Cai Cai Balão

Abriss - build to destroy

Letter Lattice

SmallLife

Nainai's Recipe

Live Adventure

Nuovo Award

Memory Card

Okthryssia and Saturnia's Bureaucratic Adventures

Space Hole 2020

Tux and Fanny

Cruelty Squad

Sparkles & Gems

Fuzz Dungeon

Cuccchi

La cerimonia di premiazione per gli Independent Games Festival Awards 2022 si terrà nel corso della prossima edizione della GDC, prevista (rinvii da Coronavirus permettendo) tra il 21 e il 25 marzo 2022 a San Francisco.