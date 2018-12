IGN USA assegna 3/10 a Borderlands 2 VR... poi ci ripensa e cancella la recensione

Nella giornata di ieri il celebre portale IGN.com ha pubblicato una recensione incredibilmente negativa su Borderlands 2 VR, titolo di Gearbo al quale è stato assegnato una votazione pari a 3/10.

Il recensore ha giustificato questa sonora bocciatura spiegando che in Borderlands 2 VR risulta impossibile effettuare uno sprint, saltare, ruotare e compiere altre azioni basilari. Il punto, è che si tratta di opzioni che possono essere tranquillamente attivate nel menu delle impostazioni. Di base, sono tutte disabilitate per lasciare ai giocatori la libertà di scegliere quale utilizzare. Una pratica comune nei giochi VR, che viene attuata per ridurre al minimo la probabilità che si verifichi il motion sickness.

Il redattore, evidentemente, non è entrato nelle impostazioni prima di cominciare la sua prova e non si è accorto che i difetti da lui evidenziati sono in realtà inesistenti. Accortasi dell'errore, la redazione di IGN si è scusata per l'accaduto e ha rimosso la recensione dal portale, poiché basata su informazioni totalmente errate. Un nuovo articolo verrà pubblicato entro la fine della prossima settimana.

Ricordiamo che Borderlands 2 VR è ora acquistabile per PlayStation VR. Rispetto alla versione classica, include la possibilità di rallentare il tempo per mirare in maniera accurata e teletrasportarsi.