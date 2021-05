IGN Expo torna a giugno come parte della Summer of Gaming

La Summer of Gaming 2021 si arricchisce di un nuovo evento: la manifestazione organizzata e promossa da Geoff Keighley ospiterà anche la seconda edizione dell'IGN Expo, showcase organizzato dal celebre sito americano in collaborazione con il giornalista e conduttore canadese.

Quando? La data da segnare sul calendario è quella dell'11 giugno alle 22:00 (ora italiana), ovvero il giorno dopo la partenza della Summer of Gaming, con l'evento inaugurale fissato per la sera del 10 giugno. IGN Expo 2021 vedrà la presenza di tanti nuovi annunci, video di gameplay mai visti prima e altre sorprese non ancora annunciate.

La prima edizione dell'IGN Expo (organizzata lo scorso anno per sopperire all'assenza dell'E3, fermato dall'emergenza Coronavirus) ha visto per protagonisti giochi come Yakuza Like A Dragon, Borderlands 3 e Chivalry 2, l'edizione di quest'anno si prospetta non meno interessante stando alle parole dell'organizzazione. La Summer of Gaming proseguirà per tutta l'estate con annunci e reveal in programma per i mesi più caldi dell'anno, il programma completo verrà diffuso più avanti, tra i partner confermati per l'evento di Geoff Keighley citiamo 2K Games, Amazon, Activision Blizzard, Bandai Namco, Gearbox, Epic Games, Capcom, Saber Interactive, SEGA, Riot Games, Valve, Warner Bros, Square Enix, Ubisoft, Tencent e Xbox.