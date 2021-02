IIDEA avvia il nuovo censimento dedicato agli sviluppatori italiani

L'Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA) ha diffuso il questionario per il quinto censimento dei team di sviluppo italiani, rivolto a liberi professionisti, imprese e ditte che operano nel settore dei videogiochi.

Il questionario per il censimento dei game developer italiani del 2021 mira ad analizzare la situazione del panorama videoludico nostrano, identificandone caratteristiche principali e cambiamenti rispetto al precedente censimento del 2018. Le domande ruoteranno attorno a 15 macro-aree, tra cui ad esempio videogiochi in sviluppo, fatturato, costi di sviluppo e modelli di business. Ci sarà anche un focus sull'impatto che il Covid-19 ha avuto sugli sviluppatori italiani, oltre a domande sul ulteriori ostacoli allo sviluppo e le prospettive future per il settore.

Per perfezionare il censimento, IIDEA ha stretto per quest'anno una collaborazione con IDG Consulting, società di ricerca internazionale, in modo da analizzare in maniera più approfondita i risultati dei questionari per fornire un quadro chiaro della situazione in Italia. L'iniziativa è dunque rivolta a tutti i team di sviluppo, invitati a partecipare all'indagine entro domenica 28 marzo. I risultati del censimento verranno poi pubblicati entro fine primavera.

IIDEA svolge con regolarità questo tipo di analisi. Nell'ultimo report di IIDEA sul mercato dei videogiochi relativo al 2019 e pubblicato nel 2020 è emerso che in Italia ci sono oltre 17 milioni di giocatori e che il settore ha goduto di una crescita pari a 1.7% su base annuale.