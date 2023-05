IIDEA: al via la collaborazione con il Comitato Promotore eSport Italia del CONI

L'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia IIDEA e il Comitato Promotore eSport Italia del CONI hanno firmato una lettera di intenti che ha come oggetto l'avvio di una proficua collaborazione tra le parti.

Le due organizzazioni si impegnano reciprocamente a collaborare nel campo della conoscenza e comprensione dei settori dei videogiochi e degli eSport, nella diffusione della pratica delle discipline e-sportive, con particolare riguardo agli sport simulati e nella promozione dello studio, della conoscenza e della divulgazione delle corrette nozioni legate alle discipline e-sportive.

Sempre in quest'ottica rientra l'impegno di IIDEA e del CONI nello sviluppo dei giochi elettronici utili a supportare socialmente gli Enti sportici, come pure nell'analisi della compatibilità dello sport virtualee con le politiche di prevenzione della disuguaglianza, della discriminazione, dell'emarginazione sociale e del bullismo.

La collaborazione con il Comitato Promotore eSport Italia del CONI darà poi modo a IIDEA di rinsaldare il proprio legame con gli operatori del mercato, nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

"Ci fa piacere dare avvio a questa collaborazione con il Comitato Promotore E-Sport Italia perché riteniamo che possa costituire la base di partenza per una migliore conoscenza e comprensione reciproca tra il mondo dei videogiochi e quello dello sport e per lo sviluppo di possibili future progettualità", spiega Marco Saletta, Presidente di IIDEA, prima di aggiungere che "gli esports e lo sport sono settori diversi ma possono integrarsi e imparare gli uni dagli altri e promuovere valori e competenze positivi simili, come recentemente sottolineato dalla risoluzione del Parlamento europeo su esports e videogiochi".

