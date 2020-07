IIDEA per l'EuroPlay Games Contest: ecco i 5 giochi italiani in lizza per le Finali!

I rappresentanti di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) e delle altre associazioni di categoria presentano la rosa dei cinque giochi italiani in lizza per le Finali dell'EuroPlay Games Contest.

La manifestazione di settore si terrà alla Gamescom/devcon in programma per il prossimo 28 agosto alle ore 19:00. Come anticipato la scorsa settimana con l'apertura delle candidature italiane per l'EuroPlay Games Contest, IIDEA ha raccolto tutte le segnalazioni pervenute dagli appassionati di videogiochi e annunciato la lista delle cinque candidature eleggibili per la kermesse agostana legata al palinsesto digitale della Gamescom 2020.

Eccovi allora i cinque progetti realizzati da software house italiane che ci rappresenteranno all'EuroPlay Games Contest:

Baldo The Guardian Owls di NAPS Team

di NAPS Team Hundred Days - Winemaking Simulator di Broken Arms Games

di Broken Arms Games Out Of The Hat di Not A Number

di Not A Number RIDE 4 di Milestone

di Milestone Vesper di Cordens Interactive

Per coinvolgere ulteriormente la community, IIDEA chiede a tutti i cultori di videogiochi di scegliere il "National Champion" esprimendo la propria preferenza attraverso partecipando al sondaggio disponibile a questo indirizzo: il processo delle votazioni è già attivo e lo sarà fino a domani sera, mercoledì 29 luglio, entro le ore 20:00.

Sempre attraverso i propri canali comunicativi, IIDEA invita gli appassionati a dare visibilità al finalista italiano sui social servendosi dell'hashtag #EuroPlay - #Italy - #IIDEA. Chi desidera entrare in contatto con tutti gli studi di sviluppo finalisti, può inoltre registrarsi a questo indirizzo per avere accesso al canale Zoom che offrirà l'opportunità ai fan di ricevere una preview dei principali lavori delle realtà indie europee più interessanti.