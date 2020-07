IIDEA per l'EuroPlay Games Contest: sarete voi a scegliere il gioco italiano finalista!

IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), in collaborazione con altre associazioni di categoria dell'industria videoludica, ha annunciato l'EuroPlay Games Contest, uno show che si svolgerà il 28 agosto 2020 durante la Gamescom (che quest'anno sarà solo digitale).

L'evento vedrà competere studi di sviluppo provenienti da quindici paesi europei, ognuno dei quali presenterà in anteprima un gioco non ancora approdato sul mercato. Sarà trasmesso su Twitch, Twitter e Facebook, e sarà condotto da Mr Midas, un artista rapper di fama interazionale. Al termine della serata sarà proclamato il vincitore dell’EuroPlay Games Contest in diretta mondiale, scelto sulla base delle votazioni degli spettatori.

Chi sarà a rappresentare il nostro paese? IIDEA ha aperto le candidature agli sviluppatori italiani interessati a partecipare al contest, che sono chiamati a registrare il proprio gioco compilando il questionario reperibile a questo indirizzo entro e non oltre il 26 luglio. Anche voi, tuttavia, dovrete fare la vostra parte: una volta raccolte tutte le candidature e verificata la loro idoneità - i giochi non devono uscire prima del 28 agosto 2020 e devono essere al massimo PEGI 12 - IIDEA aprirà una votazione pubblica mediante la quale potrete votare il finalista italiano che rappresenterà il nostro paese all’EuroPlay Games Contest. Continuate a seguirci, sarà nostra premura avvisarvi dell'apertura delle votazioni per il finalista italiano!