IIDEA: First Playable torna con gli Italian Video Games Awards

Proseguono le attività di IIDEA dopo il lancio di Games in School: l'Associazione italiana di categoria dell'industria dei videogiochi annuncia la quinta edizione di First Playable, l'importante evento business dedicato allo sviluppo di videogiochi.

Organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission con la collaborazione dell'Agenzia ICE, il nuovo appuntamento con il First Playable si terrà nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 luglio in quel di Firenze, nella cornice dello spazio ospitato dalla startup Nana Bianca nell'Innovation Center di Fondazione CR Firenze, nel centralissimo quartiere di San Frediano.

"First Playable, diventato ormai un appuntamento di riferimento per chi opera nella produzione di videogiochi nel nostro Paese, ha come obiettivo principale quello di facilitare le connessioni tra i developer locali e i publisher e investitori internazionali. Gli spazi animati da Nana Bianca, in cui convivono l'anima storica del tessuto urbano fiorentino, la spinta verso l'innovazione attraverso la cooperazione e la vocazione di accompagnare le aziende verso il futuro, rappresentano la cornice ideale per l’evento."

I partecipanti alla prossima edizione di First Playable avranno modo di accedere a diverse sessioni di coaching, un'opportunità unica per gli sviluppatori più giovani desiderosi di avere un confronto con gli esperti del settore. Sempre nel corso di First Playable ci sarà spazio per talk e workshop con ospiti italiani e internazionali di alto profilo, oltre a meeting 1:1 con i publisher e gli investitori provenienti da tutto il mondo finalizzati alla condivisione di pitch di nuovi progetti. L'iniziativa, lo ricordiamo, è a partecipazione gratuita per i game developer italiani.

Nel corso di First Playable si terrà anche l'undicesima edizione degli Italian Video Games Awards, dove una Giuria internazionale composta da esperti del settore decreterà i vincitori nelle 5 categorie di premiazione:

Best Italian Game: premio per il miglior videogioco italiano

Best Italian Debut Game: premio per la miglior opera prima italiana

Best Innovation: premio per il videogioco italiano più innovativo

Outstanding Individual Contribution: premio al singolo professionista italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale

Outstanding Italian Company: premio per lo studio di sviluppo italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale

A partire da oggi, giovedì 16 marzo, sul sito ufficiale della manifestazione è disponibile la raccolta delle candidature. I developer italiani hanno tempo fino al 14 aprile per candidare le proprie produzioni e sottoporle al vaglio della Giuria. Maggiori informazioni sull'evento sono disponibili sul sito di First Playable.