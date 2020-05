IIDEA lancia Games in Italy Outlook, uno sguardo approfondito sui videogiochi italiani

IIDEA ha annunciato il lancio di Games in Italy Outlook, pubblicazione quadrimestrale realizzata con l'obiettivo di far emergere i migliori videogiochi italiani sviluppati da team e studi membri dell'associazione (ex AESVI).

La pubblicazione verrà distribuita online in PDF sul sito di IIDEA e sui social network, disponibile in italiano e in inglese. Nel corso degli anni l'industria dei videogiochi made in Italy è cresciuta notevolmente fino ad occupare ruoli di rilievo anche all'interno di fiere e appuntamenti internazionali. Da qui la volontà di spingere ulteriormente le produzioni italiane, il primo numero di Games in Italy Outlook tratta nello specifico di sette titoli lanciati tra gennaio e aprile 2020. Bookbound Brigade, Secret Oops!, Monster Energy Supercross The Official Videogame 3, The Suicide of Rachel Foster, Syder Reloaded, MotoGP 20 e Daymare 1998.

Si tratta di giochi molto diversi tra loro ma tutti degni di assoluto interesse e capaci di riscuotere un buon successo di pubblico e critica. Potete scaricare dal sito di IIDEA Games in Italy Outlook Vol.1 in PDF, la pubblicazione uscirà con cadenza quadrimestrale. Cosa ne pensate di questa iniziativa? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.