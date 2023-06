IIDEA 'mette radici' insieme a Treebu e adotta una foresta con First Playable 2023

In vista di First Playable 2023 di IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria videoludica in Italia decide di 'mettere radici' piantando una foresta composta da 250 alberi di Paulownia in collaborazione con Treebu.

La partnership con Treebu darà a IIDEA l'opportunità di promuovere le attività di questa start-up innovativa fondata in Italia da un team di ingegneri e agronomi che, come tante altre realtà dell'industria dell'intrattenimento (e non solo), parteciperà a First Playable 2023 che si terrà il 6 e 7 luglio a Firenze.

Con questa lodevole iniziativa, IIDEA donerà simbolicamente a ogni ente, impresa o libero professionista che parteciperà a First Playable un albero di Paulownia e tutto il necessario per monitorarne la crescita all'interno dell'area che ospiterà la foresta dedicata, appunto, alla prossima edizione di First Playable con gli Italian Videogames Awards.

Il sistema di tracciamento adottato da Treebu, completamente digitale e accessibile online, offre l'accesso a informazioni dettagliate sulla foresta tramite una dashboard che mostrerà in tempo reale il numero di alberi piantati, la geolocalizzazione della foresta e la quantità di CO2 assorbita.

L'obiettivo dichiarato di Treebu, d'altronde, è quello di ridurre l'impatto ambientale di aziende e persone, generando al contempo un valore positivo per la società e il territorio attraverso la riqualificazione di terreni in disuso o soggetti ad agricoltura intensiva. Il tutto, producendo un impatto benefico su suolo, aria e fauna, inclusi importanti insetti impollinatori come le api. La crescita rapida della Paulownia ne ha fatto la pianta più indicata per questo genere di iniziative a sfondo videoludico-ambientale, merito dei tanti benefici offerti da ogni albero per la mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'alta resistenza ai parassiti e alle malattie.

