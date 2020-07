IIDEA presenta EuroPlay Games Contest: il miglior gioco europeo eletto alla Gamescom!

IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) ha presentato il primo EuroPlay Games Contest, evento nato dalla collaborazione con altre associazioni di categoria come Ukie (UK), FLEGA (Fiandre), GDACZ (Repubblica Ceca), GIC (Polonia), RGDA (Romania), SGA (Serbia), IGEA (Australia), Pro Helvetia (Svizzera) e LGA (Lettonia).

EuroPlay Games Contest, una sorta di EuroVision dedicato ai videogiochi, si svolgerà venerdì 28 agosto durante la Gamescom 2020 con la conduzione di Mr Midas, artista rapper di fama interazionale. L'evento vedrà competere studi di sviluppo provenienti da quindici paesi europei, ognuno dei quali presenterà in anteprima un gioco non ancora approdato sul mercato.

IIDEA ha già aperto le candidature a tutte le realtà italiane interessate a partecipare al contest: qualsiasi sviluppatore del bel paese può registrare il proprio gioco compilando il questionario reperibile a questo indirizzo entro e non oltre il 26 luglio. I titoli candidabili non devono essere pubblicati prima del 28 agosto 2020 (in qualsiasi formato e su qualsiasi store) e devono avere una classificazione PEGI non superiore ai 12 anni.

EuroPlay Games Contest verrà trasmesso su Twitter, Twitch e Facebook il 28 agosto, e rappresenterà un'ottima occasione per scoprire alcuni dei più interessanti videogiochi che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. Gli sviluppatori dei diversi paesi potranno mostrare un trailer del loro videogioco con l'obiettivo di svelare agli spettatori quanti più dettagli possibile sul progetto. Per l'occasione verranno assistiti da giornalisti e influencer, che li aiuteranno ad avere ulteriore visibilità durante i momenti dedicati in cui verranno chiesti ulteriori approfondimenti. Chi guarderà lo show da casa, invece, verrà chiamato a votare attraverso Twitter il titolo preferito, che al termine dell'evento verrà proclamato vincitore dell’EuroPlay Games Contest in diretta mondiale.