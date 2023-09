IIDEA presenta al Ministero della Cultura le proposte per regolamentare gli eSport

Dopo aver messo radici insieme a Treebu con IIDEA First Playable 2023, l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia presenta al Ministero della Cultura le proposte per regolamentare gli eSport.

Alla presenza del Sottosegretario di Stato On. Lucia Borgonzoni, IIDEA ha presentato al Ministero della Cultura le proposte per l'inquadramento normativo degli eSport nel corso di un evento che ha consentito all'industria videoludica di interfacciarsi con le istituzioni per esporre gli scenari e le prospettive di crescita per il settore.

Gli eSport, d'altronde, hanno visto un sensibile incremento degli utenti nel post-pandemia, soprattutto in Italia dove il coinvolgimento degli appassionati è cresciuto fino a toccare il 24% della popolazione italiana (nel campione rappresentativo tra i 16 e i 65 anni).

Tra i temi dibattuti nel corso dell'evento con la partecipazione di IIDEA e del Ministero della Cultura c'è stata anche l'importante risoluzione del Parlamento europeo su esports e videogiochi, approvata nel novembre dello scorso anno, che ha definito gli esports come parte non solo del settore dei videogiochi ma più in generale del comparto della cultura e dei media. I principali operatori del settore hanno così condiviso le sfide e le opportunità del mondo esports in Italia con le istituzioni afferenti al mondo della cultura presenti: il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Sen. Lucia Borgonzoni, il Presidente della Commissione Cultura al Senato della Repubblica, On. Roberto Marti, il Presidente della Commissione Cultura alla Camera, On. Federico Mollicone, il deputato On. Luca Toccalini.

Nel dibattito sono emerse anche le difficoltà affrontate attualmente dalle imprese italiane che operano nel settore degli eSport, con oneri aggiuntivi significativi rispetto alle imprese di altri mercati europei come Francia, Spagna o Germania. A dispetto di questo svantaggio competitivo, l'interesse degli appassionati e la crescita dell'intero movimento eSport italiano sono viste da IIDEA come un'opportunità per l'intera industria videoludica italiana (ma non solo), da qui l'importanza di questi incontri istituzionali.

In quest'ottica rientrano quindi le raccomandazioni e proposte presentate da IIDEA per la regolamentazione del settore in Italia prendendo a modello la Francia, uno dei mercati più competitivi in Europa per gli esports e i videogiochi, e con il fine che tutte le competizioni videoludiche in Italia possano svolgersi nel rispetto dei principi di libertà economica, tutela dei consumatori e protezione dei minori. Le proposte comprendono definizioni in linea con l'Europa, obblighi di dichiarazione preventiva e di garanzie in caso di montepremi oltre un certo importo per gli organizzatori di competizioni videoludiche, limiti per la partecipazione dei minori, sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi previsti.