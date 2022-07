IIDEA presenta PRESS START: nasce l'evento dedicato agli aspiranti sviluppatori!

A breve distanza dall'assegnazione degli Italian Video Game Awards 2022, il team di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, presenta una interessante nuova iniziativa.

Interamente dedicata agli studenti che ambiscono a lavorare nel settore dei videogiochi, quest'ultima è stata battezzata PRESS START – Video Game Student Conference. All'interno della suggestiva cornice offerta dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Cultural Partner dell'evento, ragazzi e ragazze interessati ad una carriera videoludica potranno scoprire il dietro le quinte di importanti realtà del settore, incluse 34BigThings, Milestone, Nacon Studio Milan, Reply Game Studios, Ubisoft Milan e Unreal Engine.

IIDEA presenta così l'iniziativa: "Lavorare nell'industria dei videogiochi: da dove iniziare? Quali sbocchi professionali offre il settore? Che competenze sono richieste per i diversi ruoli? Come candidarsi per la prima volta ad una posizione? A queste e altre domande si cercherà di dare una risposta durante la due giorni in cui sarà possibile entrare in contatto con chi lavora nel settore, incontrare i principali studi di sviluppo di videogiochi italiani e candidare i propri lavori ad una giuria specializzata".

L'evento PRESS START - Video Game Student Conference ospiterà tre diverse tipologie di attività:

Conferenze: tenute da professionisti dell'industria del videogioco italiana, saranno dedicate a diversi aspetti dello sviluppo, tra programmazione, produzione, game design, narrative design, art direction, QA e testing, musica ed effetti sonori e marketing e comunicazione;

tenute da professionisti dell'industria del videogioco italiana, saranno dedicate a diversi aspetti dello sviluppo, tra programmazione, produzione, game design, narrative design, art direction, QA e testing, musica ed effetti sonori e marketing e comunicazione; Colloqui individuali : i partecipanti avranno inoltre l'opportunità di partecipare a sessioni individuali di orientamento, oltre che a processi di recruiting condotti da alcune tra le più importanti realtà del settore che operano in Italia. Gli appuntamenti potranno essere fissati tramite la piattaforma MeetToMatch, matchmaking partner di PRESS START;

: i partecipanti avranno inoltre l'opportunità di partecipare a sessioni individuali di orientamento, oltre che a condotti da alcune tra le più importanti realtà del settore che operano in Italia. Gli appuntamenti potranno essere fissati tramite la piattaforma MeetToMatch, matchmaking partner di PRESS START; Video Game Student Awards: una competizione aperta a tutti gli studenti e destinata a progetti realizzati in gruppo. Una giuria di professionisti del settore assegnerà tre diversi riconoscimenti – Fresco Award, Luna Award e Strano Award – che premieranno rispettivamente: "un videogioco che spicca per stile artistico, meccaniche di gioco, controlli o qualsiasi elemento che lo differenzi dai generi o videogiochi mainstream; un videogioco che propone delle basi solide per un potenziale successo commerciale; un videogioco che propone qualcosa di totalmente diverso dagli standard classici o un’idea particolarmente folle";

La prima edizione di PRESS START avrà un formato ibrido in presenza e online. I panel si potranno dunque seguire anche in streaming, mentre gli incontri tra studenti e imprese si terranno esclusivamente in presenza presso la location del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Per registrarsi all'evento, sarà necessario attendere sino a settembre 2022, ma da oggi - giovedì 28 luglio 2022 - e fino al 31 agosto è possibile candidarsi ai Video Game Student Awards. Di seguito, vi riportiamo il link al relativo modulo:

Sulle pagine del sito ufficiale di IIDEA potete invece trovare il regolamento completo dell'iniziativa. PRESS START - Video Game Student Conferenze si svolgerà nelle giornate di 7 e 8 ottobre 2022.