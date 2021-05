IIDEA: un report sullo stato dello sviluppo di videogiochi in Italia

IIDEA presenta oggi il quinto censimento degli sviluppatori italiani, quest'anno con una analisi qualitativa dello stato della nostra industria, studio realizzato grazie alla collaborazione di IDG Consulting con lo scopo di fornire un quadro completo sulle potenzialità offerte dal made in Italy dei videogiochi.

Come sono state effettuate le rilevazioni? La rilevazione quantitativa è stata condotta tramite un questionario online aperto a imprese e liberi professionisti italiani operanti nel settore dello sviluppo di videogiochi. I rispondenti hanno fornito indicazioni rispetto a 15 macroaree d’indagine: sono state registrate 160 risposte valide, con un aumento del 26% rispetto al numero di risposte registrato nel 2018. Il 73% dei rispondenti è costituito da imprese collettive, il 18% da liberi professionisti e il 9% da altre forme organizzative. Di seguito il resoconto così come pubblicato da IIDEA.

L’ecosistema locale cresce: le imprese italiane mostrano segnali di maturità, con il 73% degli studi di sviluppo che operano sul mercato da più di 4 anni. Cresce il numero delle imprese con oltre 500 mila euro di fatturato annuo e con oltre 20 dipendenti. Un terzo delle imprese rientra oggi nella definizione di PMI (+10 dipendenti) e un quinto ha più di 20 dipendenti.

Cresce il supporto finanziario di publisher e il ricorso a finanziamenti: la grande maggioranza delle imprese fa ancora ricorso al capitale proprio per finanziare la propria attività. In aumento rispetto alla precedente rilevazione il supporto finanziario dei publisher, e il ricorso ai finanziamenti pubblici e agli istituti bancari. Questa crescita può essere interpretata come una crescita di fiducia nei confronti degli studi italiani e delle loro produzioni.

L’industria si adatta alle condizioni imposte dalla pandemia Covid-19: come effetto negativo della pandemia, le imprese hanno segnalato principalmente ritardi nella chiusura dei contratti con editori, investitori e partner. Per la maggior parte delle imprese il lavoro da remoto non ha avuto effetto o ha avuto un effetto positivo sul business e quasi il 70% delle stesse continuerà ad utilizzare questa modalità di lavoro nel futuro. Il settore ha mostrato una grande capacità di adattamento alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria e un elevato livello di flessibilità nella forza lavoro.

Il settore crea nuove opportunità di lavoro: i professionisti impiegati nella produzione di videogiochi in Italia sono oltre 1600. Negli ultimi 2 anni il 35% delle imprese hanno assunto nuovo personale, il 59% pianifica di farlo nei prossimi due anni. Il settore è in grado di generare opportunità professionali soprattutto per le giovani generazioni (il 79% degli addetti ha un'età inferiore ai 36 anni) e in ambiti differenti con un grande valore aggiunto in termini di competenze specialistiche, come tecnologia, arte e design, oltre a management e a supporto.

L’industria è votata al mercato internazionale: gli studi di sviluppo italiani che operano nel mercato generano il 94% del fatturato sul mercato internazionale. Il mercato principale di distribuzione è l'Europa (60%), seguito dal Nord America (25%). L'Italia rappresenta il 6% del giro d'affari degli operatori locali: i mercati a cui si guarda con maggiore interesse, in chiave di espansione del proprio business, sono oltre a Europa e Nord America, anche l'Asia.