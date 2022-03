IIDEA: soddisfazione per i fondi destinati all'industria videoludica italiana, i dettagli

Buone notizie sul fronte dei finanziamenti pubblici all'industria videoludica italiana. Il nuovo comunicato pubblicato da IIDEA esprime infatti soddisfazione sul decreto di ripartizione del fondo per il cinema e l'audiovisivo che stanzia una maggiore copertura del Tax Credit Videogiochi per il 2022.

Sebbene l'Italia sia ancora indietro rispetto agli altri Paesi europei, l'attenzione dello Stato nei confronti dell'industria videoludica nostrana migliora di anno in anno. Come confermato dall'Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA), il nuovo decreto firmato dal Ministro Franceschini mette in campo 11 milioni di euro a copertura del Tax Credit Videogiochi nel 2022. Un deciso passo in avanti rispetto ai 5 milioni destinati alla prima sessione chiusa nel mese di gennaio. Stando all'associazione i nuovi fondi potranno sbloccare potenzialmente fino a 44 milioni di euro di investimenti, in virtù del credito di imposta riconosciuto sul 25% dei costi eleggibili di produzione.

IIDEA ha comunque voluto sottolineare il gap che ci separa dagli altri Paesi, avanzando una nuova proposta al Ministero che consiste nell'innalzare il massimale previsto per l'impresa pari a 1 milione di euro, così da consentire una maggiore attrattività nei confronti degli investitori. L'associazione ha poi rinnovato l'impegno a lavorare al fianco delle istituzioni e ha messo a disposizione degli operatori del settore un'apposita sezione informativa sul proprio sito.