IIDEA Video Game Student Awards: premiazione il 7 ottobre, conduce Alessandro Bruni

IIDEA si prepara ad annunciare i vincitori della prima edizione dei Video Game Student Awards, la premiazione avverrà venerdì 7 ottobre nel corso dell'evento Press Start, evento dedicato a tutti coloro che desiderano lavorare nella gaming industry in Italia.

Al termine della prima giornata di Press Start Video Game Student Conference, è in programma una cerimonia di premiazione sul palco dell'Auditorium del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, durante questo appuntamento IIDEA annuncerà i vincitori dei riconoscimenti Fresco Award, Luna Award e Strano Award, ognuno dei vincitori riceverà anche un premio in denaro pari a 2.000 euro.

Il Fresco Award è riservato ad un titolo che spicca che spicca per stile artistico, gameplay e in generale per l'originalità della proposta in confronto al genere di appartenenza, e non solo. I finalisti in lizza per il Fresco Award sono 11 Years Ago di Red32, Dino Path Trail di Void Pointer e Unearthed di RED Team.



Il Luna Award verrà assegnato al gioco con il maggior potenziale di crescita anche a livello commerciale, per questo premio sono in corsa 11 Years Ago di Red32, Dino Path Trail di Void Pointer e Memories Remain di Botte Piccola.



Infine lo Strano Award vedrà trionfare quel videogioco che propone qualcosa di diverso dagli standard classici o un’idea particolarmente folle. I finalisti di questa categoria sono Dirty Paws di SpaceDuck Studio, Keybound di Keyboiz e Kill PID di Dead Code Games.

La prima edizione dell’evento avrà un formato ibrido in presenza e online: i panel e la cerimonia di premiazione dei Video Game Student Awards si potranno seguire anche in streaming sul canale Twitch dell’evento (e in hosting sul canale Twitch di Everyeye.it), mentre gli incontri di orientamento e recruiting tra studenti, imprese e scuole si terranno esclusivamente in presenza.



Le conferenze Press Start Video Game Student Conference inizieranno venerdì 7 ottobre alle 10.30 con i saluti di Luisa Bixio, Vice Presidente di IIDEA e Luca Roncella, Responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo e con un’introduzione di Andrea Dresseno, curatore dell’iniziativa. Si entrerà poi nel vivo dell’evento con i panel dedicati al Game Design (dalle 11.00 alle 12.00) e all’Art Direction (dalle 12.00 alle 13.00). Nel pomeriggio, i lavori riprenderanno alle 14.00 con il panel dedicato alla Programmazione, mentre alle 15.30 si terrà il panel dedicato a Musica ed effetti sonori e alle 16.30 il momento dedicato a QA e testing. A partire dalle 17.15 si terrà, invece, la cerimonia di premiazione dei Video Game Student Awards che sarà condotta da Alessandro Bruni di Everyeye.it.



Sabato 8 ottobre la giornata inizierà alle 10.00 con il panel dedicato alla Produzione e alle 11.00 avrà inizio il secondo incontro dedicato all’Art Direction, che precederà l’appuntamento dedicato alle professioni legate all’area Marketing e Comunicazione. La sessione pomeridiana inizierà alle 14.00 con un panel dedicato al Narrative Design, prima dell’appuntamento che chiuderà i due giorni di Press Start Video Game Student Conference, il momento Women in Games dedicato alle donne che lavorano nell’industria dei videogiochi.