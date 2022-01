Ikai, tra horror e Giappone: un assaggio di gameplay annuncia data di uscita e Demo gratis

Con l'avvento del nuovo anno, c'è già chi è determinato a terrorizzare gli appassionati di videogiochi con una nuova produzione. In attesa di scoprire la data di uscita di Ghostwire Tokyo, c'è un altro titolo horror pronto a portarci in Giappone.

Stiamo parlando di Ikai, una inquietante avventura in prima persona che si colloca nella tradizione degli horror psicologici. Ambientato nel sempre suggestivo Giappone Feudale, il titolo di Endflame Studio si appresa a raggiungere il mercato videoludico. Il publisher PM Studios ha infatti da poco confermato che Ikai sarà disponibile a partire dal prossimo 29 marzo 2022. In questa data, la cupa epopea sarà pubblicata in edizione digitale e retail su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.



Nei panni della sacerdotessa Naoko, i giocatori si vedranno affidata la cura di un tempio shintoista. La situazione non è delle più semplici, con misteriose apparizioni che hanno gettato il villaggio nell'isteria. Convinti che un nuovo demone abbia fatto la sua comparsa negli Inferi degli Yokai, i cittadini sono ormai terrorizzati. Naoko, tuttavia, è scettica, e tra le montagne nipponiche conduce una vita tradizionale. Recatasi al fiume per raccogliere dell'acqua, la giovane sacerdotessa è però costretta a riconoscere il proprio errore: colpita da una entità sovrannaturale, dovrà compiere un inquietante viaggio surreale, a metà tra la vita e la morte.



Per maggiori dettagli su questa nuova produzione, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco provato di Ikai, firmato dal nostro Giovanni Panzano. Se invece desiderate testare il gioco in prima persona, vi informiamo che PM Studios ha approfittato dell'annuncio della data di uscita di Ikai per pubblicarne una Demo gratuita su Steam. Direttamente in calce a questa news, trovate peraltro anche uno scampolo di gameplay dell'horror psicologico.