Ikaro Will Not Die annunciato: un action roguelite che raccoglie l'eredità di Velocity 2X

Tra le terze parti che hanno reclamato uno spazio all'Xbox Partner Preview annoveriamo anche FuturLab, che ha approfittato dell'occasione per annunciare il suo nuovo progetto, IKARO: Will Not Die. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Concepito come un erede spirituale di Velocity 2X, IKARO: Will Not Die è descritto come un gioco d'azione roguelite in terza persona basato sulla forza di gravità, nonché dotato di un gameplay ad alta intensità fatto di slanci e rapide accelerazioni. I ragazzi di FutureLab, anche autori di simulazioni come PC Building Simulator e Powerwash Simulator, invitano i giocatori a "dominare i sistemi di movimento per attraversare ambientazioni fantascientifiche, affrontare combattimenti spettacolari e concatenare fantisthce abilità".

Il trailer dell'annuncio, che per vostra comodità abbiamo allegato in cima a questa notizia, presenta adeguatamente sia lo stile visivo futuristico che le meccaniche gameplay di IKARO: Will Not Die, dunque vi invitiamo caldamente a vederlo. Il titolo risulta essere confermato, per il momento, su Xbox Series X|S e PC, mentre la data di lancio è totalmente ignota. Se siete interessati, vi consigliamo di seguire il suo sviluppo da vicino aggiungendolo alla lista dei desideri su Steam.