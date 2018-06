Ikaruga con Kenobit, Dragon Ball FighterZ e Destiny 2 tra le dirette di giovedì 7 giugno

Per la giornata di oggi (giovedì 7 giugno) abbiamo in programma tre dirette dedicate ad altrettanti titoli: Ikaruga (con Fabio "Kenobit" Bortolotti), Dragon Ball FighterZ e Destiny 2, giocati in diretta sul nostro canale Twitch.

Ikaruga (Ore 16:00)

Kenobit torna sul canale Twitch di Everyeye.it con Ikaruga, lo storico space shooter di Treasure appena arrivato su Switch e in procinto di essere lanciato anche su PlayStation 4.

Dragon Ball FighterZ (Ore 17:00)

Nuovo appuntamento con SchiacciSempre, come di consueto impegnato in una live dedicata a Dragon Ball FighterZ.

Destiny 2 (Ore 21:00)

Spazio a Giorno Gaming per una nuova diretta dedicato a Destiny 2, analizzando le novità dell'espansione I Rinnegati, in arrivo a settembre.

