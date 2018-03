Ikaruga per PlayStation 4 valutato in Germania, annuncio in arrivo?

, ente tedesco per la classificazione dei videogiochi, ha valutato la mai annunciata versione PlayStation 4 di, sparatutto targatodiventato negli anni un gioco di culto.

Uscito nel 2001 in sala giochi, il titolo è stato convertito su Dreamcast nel 2002, su GameCube nel 2003 e su Xbox 360 nel 2008, per poi arrivare su PC nel 2014. Al momento non ci sono altri dettagli riguardo l'arrivo di Ikaruga su PlayStation 4 ma la classificazione farebbe pensare ad un lancio non troppo lontano nel corso del tempo, restiamo quindi in attesa di annunci da parte di Treasure.

Con ogni probabilità il porting di Ikagura per PlayStation 4 sarà basato sulla versione PC e presenterà un sistema di controllo riadattato per il DualShock 4, mentre il comparto tecnico non dovrebbe subire modifiche di alcun tipo.