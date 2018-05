Ikaruga sbarca su Nintendo Switch: vediamo 20 minuti di gameplay

L'edizione Switch di Ikaruga è disponibile a partire da oggi sul Nintendo eShop, permettendo agli utenti della console ibrida di recuperare uno degli sparatutto a scorrimento più apprezzati di sempre. Vediamo il gioco in azione in 20 minuti di gameplay.

Tra le feature più interessanti da segnalare, la versione Switch di Ikaruga permetterà di scegliere fra 3 livelli di difficoltà e di selezionare una modalità di gioco a schermo verticale, senza dimenticare naturalmente la possibilità di giocare in modalità portatile. Il titolo è disponibile a partire da oggi sul Nintendo eShop al prezzo di 14,99 euro.

Per chi non lo ricordasse, Ikaruga è il celebre scrolling shooter di Treasure Games che ha rivoluzionato il genere di appartenenza, proponendo una meccanica "bipolare" basata sull'alternanza di due colori: switchando dal bianco al nero, e viceversa, i giocatori possono assorbire e rilasciare i proiettili delle navicelle nemiche, aumentando l'efficacia dei proprio attacchi quando gli avversari vengono colpiti con il colore opposto.

Per farvi un'idea sul gioco e per vederlo in azione su Nintendo Switch, comunque, vi rimandiamo al nuovo filmato proposto in cima alla notizia. Coglierete l'occasione per recuperare Ikaruga sulla console ibrida? Oppure lo avete già giocato sulle altre piattaforme? Fatecelo sapere nei commenti.