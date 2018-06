Ikea creerà equipaggiamento innovativo ed ergonomico dedicato all'esport

Il colosso svedese di arredamento per la casa ha deciso di buttarsi nelle attrezzature per l'esport. Ikea ha annunciato la nuova iniziativa di attrezzature esportive durante l'evento Democratic Design Days tenutosi a Älmhult, in Svezia.

Ikea ha stretto una partnership con UNYQ, azienda specializzata in strumenti medicali e protesi indossabili. Assieme stanno studiando, grazie alla tecnologia di stampa in 3D, mobili e altre forniture per il gaming che siano il più possibile ergonomiche, comode e profilate sulle esigenze di ogni singolo individuo.

Qualunque sia il risultato della partnership questo sarà disponibile al pubblico a partire dal 2020. "Quando si considera come migliorare le prestazioni nei giochi, le persone di solito pensano al software del dispositivo che si utilizza e non alla funzionalità nel proprio spazio", ha dichiarato il fondatore di Area Academy, Tommy Ingermarsson. "L'ergonomia è in realtà un fattore altrettanto importante per diventare un giocatore migliore."

L'industria di solito si rivolge a un approccio "tutto per tutti" ma Ikea sta iniziando a muoversi in una direzione diversa, diretta verso le esigenze individuali. La società ha detto che sfrutterà l'esperienza dei giocatori professionisti per fornire la migliore qualità di equipaggiamento possibile, "per far sì che, stando comodi, anche le prestazioni di gioco siano sempre elevate". "Siamo curiosi di sapere in che modo l'arredamento per la casa combinato con la nuova tecnologia possa migliorare il gioco e la vita intorno ad esso", ha dichiarato Marcus Engman, responsabile della linea Ikea Range & Supply. "Crediamo di avere i giusti partner per riuscirci".

La partnership esplorerà anche altri aspetti del gioco, come rendere gli spazi "meglio attrezzati" per esperienze di gioco live, come eventi e incontri LAN.