Ikea UPPKOPPLA: accessori per videogiochi ed esport. No, non vanno montati

Interessante novità quella annunciata da Ikea, che ha svelato una nuova partnership con UNYQ, azienda di dispositivi medici indossaibili, e lancerà una nuova linea di prodotti e supporti vari dedicati al gaming, anche in ottica esport.

UNYQ infatti è un'azienda che vende supporti per l'accessibilità e la motorietà utilizzando stampanti 3D per creare protesi personalizzate ed aiuti per le persone che soffrono di determinati handicap o patologie come ad esempio la scoliosi. Con la scansione del corpo della persona infatti, è possibile creare prodotti stampati in 3D perfettamente personalizzati e fatti su misura.

Ikea ha preso ispirazione da tale tecnica e ha creato una serie di prodotti per il gaming chiamata UPPKOPPLA, di cui ha già presentato i primi prototipi. La linea include accessori come tastiere ricoperte di uno strato ruvido che eviti lo scivolamento delle dita, e un mouse bungee, ossia un supporto per fissare i cavi del mouse in modo che non intralcino i movimenti.

Tra i prodotti c'è anche un supporto biometrico per il polso, che offre un maggiore comfort e previene i dolori, utile per chi lavora al pc, o per i gamer in generale. Questo tipo di prodotti generalmente viene progettato per chi compete ad alto livello negli esports, ma l'approccio di Ikea (che ha dimostrato di avere un occhio di riguardo per la cultura pop in generale, con le collezioni ispirate alle stanze di Stranger Things, Friends e I Simpson) e il relativo basso prezzo a cui dovrebbero essere proposti, potrebbero attrarre una moltitudine di gamer "tradizionali", oltre che naturalmente, persone affette da handicap o traumi di altro tipo.

Che ne pensate di quest'iniziativa?