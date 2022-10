IKEA contro The Store Is Closed: l'horror starebbe violando i marchi del colosso svedese

Stando a quanto ricostruito dai colleghi di Kotaku, i rappresentanti di IKEA avrebbero minacciano di adire alle vie legali contro gli autori di The Store is Closed, un horror ambientato in un mobilificio infestato.

Il colosso svedese ha infatti inviato una lettera di 'cessazione e desistenza immediata' a Jacob Shaw, intimando a lui e agli altri autori di questo videogioco indipendente di rimuovere entro dieci giorni ogni riferimento fittizio a IKEA all'interno del proprio survival horror.

Nelle immagini che accompagnano la campagna Kickstarter di The Store is Closed, il team diretto da Shaw ha infatti utilizzato delle immagini fortemente ispirate al design dei volantini e del materiale impiegato solitamente da IKEA per promuovere i propri prodotti tra mobili, accessori e complementi d'arredo.

Nel difendersi dalle accuse mossegli dal pool di avvocati di IKEA, i vertici dello studio indie Ziggy sottolineano di non aver citato espressamente il nome dell'azienda svedese e di essersi limitati a trarre ispirazione dal materiale promozionale della nota catena di negozi di arredamento.

I legali dello studio di New York incaricato da IKEA di dirimere questa delicata questione, dal canto loro, sostengono che gli autori di The Store is Closed hanno utilizzato senza autorizzazione i marchi proprietari del colosso svedese come le insegne blu e gialle o il nome scandinavo sulla facciata del negozio fittizio, da qui la perentoria richiesta di modificare il gioco rimuovendo ogni riferimento all'azienda da loro difesa.

Rimaniamo perciò in attesa di conoscere le prossime mosse di Ziggy e dei legali di IKEA; nel frattempo, vi lasciamo al video dell'horror The Store is Closed confezionato dagli autori indie per celebrare il lancio della campagna di raccolta fondi su Kickstarter.