Ikonei Island, data d'uscita e Friend Pass su Steam: tante novità con l'ultimo trailer

Sono passati ormai parecchi mesi da quando è stato mostrato il trailer di Ikonei Island ed è stata annunciata l'open beta del colorato adventure game targato Snowcastle Games, ma sta per giungere il momento di scoprire ciò che di bello ha da offrire questo viaggio. Da poche ore, infatti, è arrivato un nuovo trailer dedicato a Ikonei Island.

Più nel dettaglio, il team di sviluppo ha rivelato al mondo intero qual è la data d'uscita di Ikonei Island An Earthlock Adventure. Mancano davvero poche settimane alla pubblicazione del titolo completo su tutte le piattaforme; pronti a giocare Ikonei Island An Earthlock Adventure su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch e PC?

Da come è possibile intravedere nel corso degli ultimi secondi del breve trailer rilasciato sul canale YouTube di Snowcastle Games, sappiamo che Ikonei Island An Earthlock Adventure uscirà il 9 novembre 2023 su quasi tutte le piattaforme. Purtroppo, infatti, i possessori di Nintendo Switch intenzionati a provare con mano l'avventura in questione dovranno attendere ulteriormente, fino a data da destinarsi.

Ma le novità non terminano qui: contestualmente alla pubblicazione della data d'uscita, Snowcastle Games ha ufficializzato anche il rilascio del Friend Pass per la versione Steam del prodotto. "Salite sull'isola ed esplorate l'esperienza cooperativa multigiocatore online con un massimo di tre amici. Chiunque può giocare da solo o insieme per le prime due ore di gioco. Ma se almeno uno di voi possiede il gioco completo, potrete giocare all'infinito!".