Ikonei Island: trailer e annuncio dell'Open Beta per il colorato adventure game

Nel corso del Guerrille Collective 3 è stata dedicata anche una piccola parentesi al colorato Ikonei Island: An Earthlock Adventure, un titolo indipendente che presto potrà essere provato gratuitamente dai giocatori PC.

Ikonei Island: An Earthlock Adventure è un'avventura con visuale isometrica in cui il giocatore può esplorare una colorata mappa con l'obiettivo di sconfiggere una ciurma di pirati che sta provando a prendere il controllo dell'isole e di liberare una serie di animali che, una volta fuori dalle gabbie, potranno restare al fianco del protagonista. In perfetto stile Don't Starve, al giocatore viene anche data la possibilità di utilizzare le risorse raccolte durante le esplorazioni per creare oggetti e personalizzare la base operativa con strutture e piantagioni di ogni tipo.

Chiunque fosse interessato a provare il gioco, potrà prendere parte all'Open Beta su Steam il prossimo 17 giugno 2022, ovvero settimana prossima. La versione Early Access arriverà invece tra qualche settimana solo su PC, sebbene il gioco sia previsto nella sua versione finale anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Su Steam trovate la pagina ufficiale del gioco con tanto di tasto utile per richiedere la partecipazione al "Ikonei Island: An Earthlock Adventure Playtest".