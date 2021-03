Ikumi Nakamura: l'ex Creative Director di Ghostwire Tokyo fonda un nuovo studio

Abbandonato il progetto di Ghostwire Tokyo e ogni suo incarico presso Tango Gameworks, Ikumi Nakamura annuncia l'apertura di una nuova software house in Giappone che, operando in piena indipendenza, svilupperà giochi di IP originali.

L'ex Creative Director di Ghostwire Tokyo e concept artist di Bayonetta sceglie di annunciare l'inizio di questa sua nuova, ambiziosa esperienza professionale partecipando al mini-documentario Cutscenes degli youtuber di Archipel.

Nel video, Nakamura spiega di aver avviato il nuovo studio di sviluppo dopo un breve periodo trascorso viaggiando per il mondo dopo le sue dimissioni da Tango Gameworks, avvenute nel 2019 poco tempo dopo il reveal di Ghostwire Tokyo sul palco dell'E3 losangelino.

La sviluppatrice nipponica spiega come "ho colto l'opportunità di viaggiare e capire come creare un buon ambiente di lavoro, così ho utilizzato questa esperienza per aprire il mio piccolo studio di sviluppo e costruire la mia IP originale. Spero di portare nel mio studio tanti talenti da tutto il mondo. Certo, c'è questa barriera linguistica, ma anche per una persona come me che non sa parlare inglese c'è sempre l'occasione per interagire con persone che hanno la volontà e la curiosità necessarie per capirsi nel linguaggio comune dei videogiochi. Se saprò formare una squadra affiatata, sento che riusciremo a portare qualcosa di davvero innovativo ai giocatori. È questo l'approcio che intendo adottare per il mio studio e la mia nuova IP".