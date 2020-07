Ikumi Nakamura, l'ex director di Ghostwire Tokyo, è diventata mamma

L'ormai ex creative director di Ghostwire Tokyo, Ikumi Nakamura, ha pubblicato un post sui propri canali social ufficiali per far sapere a tutti i follower di essere diventata mamma.

Un personaggio esuberante come la Nakamura non si è ovviamente limitata a pubblicare un breve messaggio, ma ha postato una serie di divertenti foto che mostrano il momento della nascita del suo bambino dal suo punto di vista (da qui deriva l'acronimo POV, che sta per "point of view"). Questo tweet è stato poi seguito da un'altra simpatica immagine della serie "aspettative vs. realtà", in cui vengono mostrati due diversi momenti delle sue prime ore da mamma.

Prima di lasciarvi ai bizzarri post, vi ricordiamo che Ikumi Nakamura è diventata famosa per via della sua comparsa sul palco della conferenza E3 2019 di Bethesda, durante la quale ha presentato proprio Ghostwire Tokyo. A poche settimane dall'evento, però, la donna ha lasciato il progetto e non ha ancora trovato una nuova occupazione, sebbene alcune voci di corridoio volessero Sony Santa Monica interessata ad assumerla per sviluppare un gioco PlayStation 5.

