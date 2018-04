Il 18 aprile vi raccontiamo in esclusiva Spider-Man per PS4 con impressioni e interviste

Spider-Man è uno dei videogiochi più attesi della prossima stagione e finalmente possiamo dirvi tutti sul nuovo gioco di Insomniac Games, provato in esclusiva a Los Angeles: la data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 18 aprile.

Dalle prime ore del mattino troverete sulle pagine di Everyeye.it le impressioni di Francesco Fossetti sul playtest esclusivo del nuovo gioco dell'Uomo Ragno, interviste agli sviluppatori con tantissimi dettagli sulle fasi della lavorazione e sul processo creativo, inoltre non mancheranno sorprese per gli appassionati di fumetti e illustrazione.

Appuntamento quindi mercoledì 18 aprile sulle pagine di Everyeye.it per scoprire tutto sul nuovo videogioco di Spider-Man, in uscita il 7 settembre 2018 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro. Una bella occasione per saperne di più su uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi, un action adventure ambientato nell'universo Marvel che si presenta davvero interessante non solo per gli amanti dei fumetti e dei cinecomic ma anche per coloro che cercano un gioco solido e ricco di sfumature.