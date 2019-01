Il 2018 di Steam? La Piattaforma ha ospitato 90 Milioni di Utenti Attivi al Mese!

In occasione dell'inizio del nuovo anno, Steam ha condiviso con il pubblico alcune interessanti statistiche. Tra queste i Titoli più giocati nel 2018 sulla Piattaforma, ma anche alcune informazioni sull'ampiezza dell'Utenza.

In un'interessante Post, dal titolo "Una Retrospettiva del 2018", Steam ha infatti condiviso con il pubblico alcuni interessanti dati, che testimoniano l'ampia popolarità della piattaforma. Ad introdurli, la seguente dicitura: "Al termine di ogni anno, ci prendiamo sempre un po' di tempo per valutare il lavoro svolto negli ultimi dodici mesi e per pianificare il futuro. Si tratta di un processo interno e informale che non siamo soliti divulgare. Tuttavia, quando abbiamo iniziato a valutare il lavoro fatto su Steam nel 2018, ci siamo accorti che i nostri partner non hanno accesso a questi dati. Pertanto, quest'anno abbiamo pensato che potrebbe essere interessante condividere queste informazioni con te".

Tra i valori sicuramente più impressionanti, troviamo i numeri relativi all'Utenza. Steam dichiara infatti di aver ospitato nel 2018:

47 Milioni di Utenti Attivi al Giorno

90 Milioni di Utenti Attivi al Mese

Un picco massimo di 18,5 Milioni di Utenti Attivi contemporaneamente

1,6 Milioni di Nuovi Compratori al Mese

Altrettanto rilevanti, i dati relativi alla composizione delladella Piattaforma. Come visibile nell'infografica disponibile in calce, infatti, tra 2012 e 2018ha sperimentato una diversificazione del pubblico. In particolare, risulta evidente la crescita dell'utenza asiatica della Piattaforma.