Il 2019 è l'anno di Splinter Cell 7, Watch Dogs 3 ed il nuovo Bioshock, secondo Pachter

Dopo aver scommesso sul lancio di The Elder Scrolls VI anticipato al 2019 a causa del flop commerciale di Fallout 76, il noto analista Michael Pachter procede senza indugi con la sua personale lista di previsioni legate ai giochi che vedranno la luce, o che verranno quantomeno annunciati nel corso di quest'anno.

Secondo l'analista di Wedbush Securities, il 2019 sarà un anno cruciale per in particolar modo per Ubisoft: la casa francese, stando alle audaci predizioni di Pachter, ha in serbo ben tre annunci che sorprenderanno i fan. Per la precisione, si parla di Watch Dogs 3, un nuovo capitolo della serie di Rainbow Six, e nientemeno che l'agognato Splinter Cell 7, tanto rumoreggiato nei mesi scorsi ma mai annunciato ufficialmente dalla compagnia francse.

Ma non finisce qui, dal momento che Pachter si spinge oltre e pronostica l'annuncio di un nuovo capitolo della serie di Bioshock, molto amata dai giocatori ma apparentemente arenatasi dopo la pubblicazione di Infinite risalente al 2013 (nel 2016 è invece stata lanciata la Collection dell'intera trilogia di 2K Games). Dulcis in fundo, anche Rockstar annuncerà un nuovo gioco per il 2020 (chissà che non si tratti di Bully 2, ammesso che le congetture dell'analista si rivelino esatte).

Cosa ne pensate delle previsioni di Michael Pachter? Troppo azzardate, o forse qualcuna di queste potrebbe davvero avverarsi nel corso di quest'anno?