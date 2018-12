Il 2019 in Casa Square Enix? Ne parlano gli sviluppatori!

Con l'avvicinarsi del nuovo anno, la Redazione del portale giapponese 4Gamer's ha avuto modo di intervistare numerosi sviluppatori nipponici. Tra questi, anche alcuni esponenti di Square Enix.

Stiamo parlando di Yosuke Saito, Produttore Esecutivo presso la Software House, Tomoya Asano, Producer presso la Business Division 11 di Square Enix, e Atsushi Hashimoto, Director presso Tokyo RPG Factory. Tutti e tre gli sviluppatori nipponici hanno rilasciato delle dichiarazioni decisamente interessanti, con cui non solo hanno dato uno sguardo a quanto fatto nel corso del 2018, ma anche accennato a ciò che i videogiocatori potrebbero aspettarsi da Square Enix in occasione del nuovo anno.

Queste, ad esempio, le parole di Asano, che figura tra gli autori della serie Bravely Default e del più recente Octopath Traveler: "Nel 2019 avremo una sfida che è differente dalle altre avute sino ad ora. Farò del mio meglio! Stiamo procedendo con lo sviluppo di diversi giochi presso la Business Division 11 di Square Enix. Ognuno dovrebbe rendere felici i fan!". Il Producer avverte che potrebbe essere necessario attendere un pò di tempo prima di poter avere accesso a nuove informazioni, ma invita i giocatori ad aspettarle con interesse. Tuttavia, è interessante ricordare come già ad ottobre, Asano avesse dichiarato di voler provare a produrre nuovi RPG a ritmi più serrati.



A quanto pare, anche Tokyo RPG Factory è impegnata su di un nuovo progetto. Hashimoto, infatti, dopo aver ricordato la pubblicazione di Lost Sphear, ha affermato: "Anche se dobbiamo ancora rendere qualcosa pubblico, ogni giorno stiamo diligentemente lavorando ad un gioco fatto per sorprendere parecchie persone, quindi vi preghiamo di attendere con ansia il nostro prossimo titolo".



Il futuro in Casa Square Enix sembra dunque piuttosto ricco. A confermarlo anche le parole di Yosuke Saito, che ha parlato di "numerosi titoli non annunciati". E voi, su cosa sperate che siano al lavoro gli sviluppatori di Square Enix?