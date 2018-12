Il 2019 di Pokemon GO inizia all'insegna dei Pokemon Leggendari!

La fine del 2018 di Pokemon GO è stato ricca di iniziative ed eventi speciali. Pokemon Leggendari come Articuno, Moltres e Zapdos o Raikou, Entei e Suicune hanno fatto ritorno e le Sfide tra Allenatori sono state finalmente introdotte nel gioco.

A quanto pare, Niantic vuole rendere l'inizio del 2019 altrettanto entusiasmante. La Software House ha infatti già reso noto che Totodile sarà il Pokemon protagonista del primo Community Day del nuovo anno, programmato per il 12 gennaio. Ma questa non è l'unica notizia interessate: tramite l'account italiano ufficiale di Pokemon GO è stato reso noto che il 2019 inizierà all'insegna dei Pokemon Leggendari.

Tramite il cinguettio che trovate, come di consueto, in calce a questa news potete infatti leggere il messaggio di Niantic in merito ad una speciale iniziativa pianificata per i primi mesi del 2019. Ecco quanto annunciato dalla Software House: "Il 2019 è dietro l'angolo, e già dà l'impressione di essere un anno leggendario! Quando sbloccherete una scoperta straordinaria a gennaio e febbraio, avrete l'opportunità di incontrare molti Pokémon Leggenda, tra cui Lugia e Ho-Oh!".



Una notizia che farà sicuramente felici numerosi aspiranti Maestri di Pokemon, che avranno la possibilità di arricchire ulteriormente il proprio Pokedex. Siete pronti a lanciare le vostre Poké Ball?