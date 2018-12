Il 2019 sarà l'anno di Final Fantasy 7 Remake? Possibili annunci in arrivo

Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura sono stati intervistati da varie riviste giapponesi negli ultimi giorni per esprimere, come tradizione, speranze e desideri per il 2019. I due producer di Square Enix hanno fatto capire che il prossimo potrebbe essere l'anno di Final Fantasy VII Remake...

Nomura, dal canto suo, ha parlato di "varie presentazioni legate al numero 7 in programma" mentre Kitase ha aggiunto semplicemente che "lo sviluppo di Final Fantasy VII procede senza problemi" ribadendo quanto già affermato durante l'anno che sta per terminare.

Tetsuya Nomura ha più volte dichiarato che inizierà a parlare apertamente di Final Fantasy VII Remake solamente dopo il lancio di Kingdom Hearts 3, in arrivo a gennaio. E' probabile che nel 2019 Square Enix possa pensare ad un nuovo reveal, mentre tutto tace per quanto riguarda la finestra di lancio: c'è chi ipotizza una pubblicazione prevista per il 2019/2020 (anche) su piattaforme di prossima generazione come Xbox Scarlett e PlayStation 5. Ne sapremo di più nei prossimi mesi?