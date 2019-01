Il 2019 secondo Michael Pachter? Titanfall 3, Star Wars Jedi Fallen Order e molto altro!

L'analista Michale Pachter dopo aver espresso la propria opinione sulla Next-Gen e sulla scelta di Sony di non partecipare all'E3, ha condiviso con Gamesindustry le proprie aspettative per il 2019.

Le previsioni elaborate da Pachter sono numerose e toccano diversi aspetti dell'industria videoludica. In questi primi giorni del nuovo anno, rappresentano sicuramente un interessante punto di partenza per discutere di cosa potrà offrire il 2019 in termini videoludici. Di seguito, vi proponiamo alcune tra le considerazioni più significative, tra le quali risultano particolarmente intriganti le previsioni legate ad annunci o pubblicazioni di nuovi giochi.

In quest'ambito infatti, Pachter ipotizza che, nel corso del 2019, Take-Two potrebbe annunciare due nuovi titoli previsti per il 2020: tra i papabili, l'analista inserisce un nuovo capitolo della saga di BioShock ed un nuovo gioco di Rockstar Games.

Estremamente ricco sarebbe inoltre anche l'anno di Respawn Entertainement, con la pubblicazione di Titanfall 3 e di Star Wars Jedi Fallen Order.

Non manca all'appello nemmeno Bethesda, che, prevede l'analista, potrebbe accelerare il processo di sviluppo di The Elder Scrolls VI al fine di pubblicarlo nel corso di questo nuovo anno.



E voi, cosa ne pensate delle previsioni condivise da Michael Pachter? Vi piacerebbe un simile 2019?