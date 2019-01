Il 48% delle vendite retail in UK nel 2018 provengono da giochi per PS4

Come rilevato dagli enti di ricerche di mercato GfK e UKIE, anche quest'anno il mercato retail nel Regno Unito ha perso altri punti percentuali rispetto alla sempre crescente controparte digitale. Nonostante questo, Sony può ritenersi soddisfatta dei risultati ottenuti in questo campo da PlayStation 4.

Nel corso del 2018, il settore retail dei videogiochi ha incassato nel Regno Unito un totale di 770 milioni di sterline (a cui corrisponde un declino del 2.8% rispetto alle entrate dello scorso anno). Sony, grazie a titoli del calibro di Marvel's Spider-Man e God of War, si appropria del 48% di questa cifra. L'action-adventure di Insomniac Games, in particolare, ha piazzato 676.621 copie e, nonostante si sia trattato di un'esclusiva, pubblicata per di più negli ultimi mesi dello scorso anno, è riuscito a diventare il quarto titolo scatolato più venduto del 2018 in UK. C'è inoltre da considerare, riguardo ai multipiattaforma, il grande vantaggio di cui gode Sony con l'enorme base installata di PS4.

A seguire il colosso nipponico, troviamo Xbox One, responsabile del 30% delle vendite di videgiochi fisici in UK, e Nintendo Switch, ferma invece al 16%.



Lo scettro di publisher di maggior successo lo conquista Electronic Arts, che ancora una volta spopola nel Regno Unito grazie a FIFA 19. Tuttavia, sia il simulatore calcistico, sia Battlefield V non si sono dimostrati all'altezza delle prosettive aziendali di EA, che ha visto in realtà decrescere i suoi profitti del 2.3%. Stesso destino è toccato ad Activision-Blizzard che, a dispetto di avere ben quattro titoli tra i 20 più venduti dell'anno (inclusi Crash N.Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy), ha beneficiato di entrate minori rispetto allo scorso anno (persino Call of Duty: Black Ops 4 ha piazzato meno copie di quanto non fece World War II). Segno inequivocabile, questo, che il mercato digitale sta ormai diventando la fonte principale per i giocatori dove acquistare i propri prodotti.