Il 5% dei divorzi avvenuti nel Regno Unito nel 2018 sono da imputare a Fortnite

Fortnite causa di divorzi? Incredibile ma vero, sembra che il 5% delle separazioni avvenute quest'anno nel Regno Unito sia dovuto proprio alla dipendenza causata dal Battle Royale di Epic...

Si tratta di un quantitativo pari a 200 richieste di divorzio sulle 4.665 intentate nel Regno Unito dall'inizio dell'anno. Per la maggior parte, spiega il sito Web Divorce, si tratta di divorzi chiesti poichè il partner non riesce più a gestire la dipendenza da Fortnite, con il coniuge impegnato a giocare per diverse ore al giorno, anche nei fine settimana e in orari notturni. E' bene precisare comunque che le richieste riguardano la "dipendenza da Fortnite" ma anche da "altri giochi online" non meglio specificati.

Al momento sembra trattarsi di un fenomeno limitato alla sola Inghilterra, dove la febbre da Fortnite pare aver raggiunto livelli davvero alti. Sapevate che proprio nel Regno Unito è stata aperta una scuola di danza con corsi per imparare a ballare le pose delle Emote di Fortnite?