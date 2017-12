Il Bayer Leverkusen entra nell'esport acquistando Marvin "M4RV" Hintz, Pro Player di FIFA

Il, popolare squadra di calcio tedesca, è tra le società sportive “tradizionali” che recentemente hanno abbracciato l’esport. E pare averlo fatto in grande stile, annunciando l'acquisto del giocatore professionista FIFA

"Siamo convinti che il modello attuale sia solo l'inizio per noi", afferma Jochen A. Rotthaus, direttore marketing e comunicazione del Bayer Leverkusen. "Con la sua abilità e la sua passione, Marvin Hintz sarà un grande ambasciatore per la squadra. Soprattutto, darà in futuro un grande contributo alla crescita della filosofia esport del nostro club".

Hintz, che secondo il comunicato stampa vive a poche centinaia di metri dallo stadio del Bayer nella città tedesca di Leverkusen, è stato un fan del Bayer per tutta la vita e ora entra in un ruolo innovativo a sostegno della sua squadra preferita. Hintz non dovrebbe avere alcun problema a dare alla squadra una certa fama negli esport, tanto più che il giocatore ha già ottenuto un numero elevato di piazzamenti nelle competizioni ESL ed EPS nel corso degli anni.

"Mi rende orgoglioso il fatto che potrò rappresentare ufficialmente l'organizzazione attraverso gli esport", ha affermato Hintz. "Farò tutto il necessario per contribuire al successo di questo progetto".

La notizia che il Bayer Leverkusen sia entrata nel framework degli esport teutonici non è di certo una sorpresa: la squadra è solo l’ultima arrivata del crescente gruppo di organizzazioni della Bundesliga (e non solo, anche in Italia i club calcistici si stanno muovendo da tempo) che schierano team composti dai talenti del pad. Tra queste si possono annoverare il VfL Wolfsburg, FC Schalke 04 e VfB Stuttgart. La stessa Bundesliga ha persino manifestato interesse a lanciare una competizione di esport, al pari di quanto avviene già negli Stati Uniti.