Il Bayern Monaco entra ufficialmente nell'esport, con la propria squadra...di basket

Il club più decorato della Germania, l'FC Bayern Monaco ha fatto ufficialmente ingresso nel mondo esport, annunciando il debutto del club e il futuro reclutamento dei giocatori.

La curiosità è che questa volta non si parla del club calcistico, bensì della squadra di basket dell'organizzazione.

Il "Bayern Ballers Gaming" recluterà e schiererà 8 nuovi giocatori in NBA 2K, che prevede di prendere parte alle prime partite ufficiali nel corso dell'estate.

"In pochissimo tempo, la nostra divisione marketing e partnership, insieme a partner molto impegnati, hanno avviato il progetto per esplorare il mondo in rapida espansione degli esport", ha dichiarato Andreas Burkert, responsabile dei media e delle comunicazioni dell'FC Bayern Basketball.

Stefan Eder, responsabile marketing e comunicazione di 2K, ha aggiunto che è contento per l'impegno dell'FC Bayern Basketball.

La notizia che il FCB aveva intenzione negli esport attraverso la sua divisione di basket è certamente una sorpresa. Il club aveva ufficialmente confermato il suo interesse negli esport in varie occasioni negli ultimi due anni, ma tutti si aspettavano un investimento nel terreno a loro più congegnale, il calcio.

Invece, scegliere di competere nel titolo di basket di 2K è una scelta molto curiosa. Visto che la pallacanestro digitale ha già una propria lega negli Stati Uniti, la NBA 2K League (la cui stagione inaugurale prenderà il via il primo maggio) sponsorizzata da Dell e Intel, forse l'ingresso del Bayern Monaco nel circuito preannuncia la nascita di una lega europea?