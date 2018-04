Il Belgio segue l'Olanda: le casse premio di alcuni videogiochi sono considerate illegali

La scorsa settimana la commissione olandese per il gioco d'azzardo ha dichiarato "fuori legge" le meccaniche di Loot Box di alcuni popolari videogiochi, a questa sentenza fa ora seguito quella del Ministro della Giustizia belga.

Il Ministro Koen Geens ha analizzato la situazione ed ha dichiarato che "i giochi con le casse premio a pagamento, così come vengono commercializzati nel nostro paese, violano le leggi sul gioco d'azzardo e sono soggetti a sanzioni penali."

La commissione ha analizzato tre diversi parametri, ovvero la presenza di scommesse, la possibilità di guadagnare o perdere denaro e il fattore casualità nel creare profitti o generare perdite. La sentenza emessa si riferisce in particolare a tre titoli, ovvero Overwatch, FIFA 18 e Counter-Strike Global Offensive, il Ministro della Giustizia belga chiede agli sviluppatori di rimuovere le Loot Box, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 800.000 euro e la reclusione nei casi più gravi, sanzioni destinate a raddoppiare nel caso i giochi in questione vengano utilizzati da minorenni.

Al momento gli sviluppatori non hanno commentato la vicenda, vi aggiorneremo in caso di novità in merito.