Il Black Friday arriva anche su GTA Online: ecco le nuove offerte in-game

ha deciso di celebrare il Black Friday offrendo una vasta serie di nuovi sconti in-game per i giocatori di, la componente online di Grand Theft Auto V che nel corso degli anni ha continuato ad accrescere in maniera esponenziali i proprio contenuti di gioco.

Da oggi fino a lunedì 27 novembre sarà possibile risparmiare fino al 75% sull'acquisto di hangar, bunker, proprietà di lusso, e veicoli. Tra le proposte più invitanti, vi segnaliamo l'Aquarius Yacht (75% off), il Biker Business Cocaine Lockups (60%), il Fort Zancudo Hangar A2 (60%), il Grand Senor Desert and Tomson Scrapyard Bunker (50%), Rocket Voltic (50% off) il Luxor Deluxe (75%).

Di seguito, la lista completa degli sconti:

Hangar

Fort Zancudo Hangar A2 – 60%

Fort Zancudo Hangar 3499 – 55%

Hangar Workshop – 50%

Bunker

Grand Senora Oilfields Bunker – 50%

Grand Senora Desert Bunker – 50%

Smoke Tree Road Bunker – 50%

Thomson Scrapyard Bunker – 50%

Farmhouse Bunker – 50%

Biker Business

Biker Business Meth Labs – 60%

Biker Business Cocaine Lockups – 60%

Executive Properties

Maze Bank Tower Office – 50%

Darnel Bros Cargo Warehouse – 50%

Aquarius Yacht – 75%

Veicoli

Bombushka – 50%

Pyro – 50% off

Ramp Buggy – 50%

Ruiner 2000 – 50%

Rocket Voltic – 50%

Luxor Deluxe – 75%

Mobile Operations Center Cabs – 50%

Farete un salto su GTA Online per dare uno sguardo alle nuove offerte proposte da Rockstar?