Il brand Xbox è più famoso di PlayStation e Nintendo negli USA

PCMag ha lanciato un sondaggio che ha coinvolto oltre 2.000 giocatori per decretare quale sia il marchio più popolare negli Stati Uniti tra Xbox, PlayStation, PC e Nintendo.

Il campione preso in esame è ovviamente molto limitato rispetto al reale numero di giocatori presenti negli Stati Uniti, tuttavia dal sondaggio emerge come il 31% dei giocatori utilizzi regolarmente Xbox 360 e Xbox One, il 28% ha optato per PlayStation 4, il 21% per una piattaforma Nintendo (3DS/2DS/Switch) e il 20% per il PC.

Xbox risulta il brand più popolare in ben 27 stati americani mentre PlayStation e Nintendo risultano i marchi più apprezzati in dieci stati ciascuno, il PC invece predomina solamente in alcune località come Montana, nel West Virginia e Rhode Island.

Come già detto, il numero di persone coinvolte nel sondaggio è estremamente limitato, tuttavia la mappa della popolarità pubblicata da PCMag (che trovate in calce alla notizia) permette di farsi una idea sulla penetrazione dei vari brand nei principali stati americani. Non è un mistero che Xbox abbia la sua roccaforte negli Stati Uniti, territorio che ha però sempre premiato anche Sony e le sue piattaforme, così come Nintendo, in particolar modo per quanto riguarda le console portatili.