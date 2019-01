Il British Army ha bisogno di videogiocatori: inedita campagna di reclutamento

Il connubio tra forze armate e videogioco, ormai, è sdoganato. Basti pensare che il videogioco stesso - come quasi qualsiasi tecnologia che utilizziamo quotidianamente - è stato inizialmente nato per scopi militari.

Da qualche tempo, però, le forze armate di molti paesi si sono sempre più avvicinate al mondo del gaming, attirate dall'immenso bacino di carne da cannone da cui attingere nelle campagne di reclutamento.

Negli Stati Uniti è consuetudine, tanto che ultimamente nell'esport sono entrati come sponsor la Marina militare, l'Esercito e l'Aeronautica.

Ora è il turno del Regno Unito, autore di una campagna pubblicitaria rivolta specificamente ai videogiocatori. Sujoy Roy, giocatore professionista del Regno Unito, ha commentato questa campagna.

Sujoy Roy, che un tempo era un pro player di Quake e ora si occupa di esport per la piattaforma di scommesse Luckbox, si è dimostrato favorevole all'iniziativa.

Crede che molti giocatori avrebbero un gran potenziale se venissero reclutati nelle forze armate. "I giocatori dimostrano una straordinaria quantità di skill, dalla strategia al processo decisionale fino all'elaborazione della cosa migliore da fare. Giovani del genere sono esattamente ciò che l'esercito dovrebbe cercare di avere tra le proprie fila.

Giocare a diversi generi di giochi aiuta a sviluppare una più ampia varietà di abilità. I giochi di strategia in tempo reale si basano sull'efficiente gestione delle risorse e sulla pianificazione di strategie a lungo termine per vincere. In un gioco d'azione, si deve prendere una decisione cruciale in un istante per sconfiggere l'avversario, i MOBA basati sul team favoriscono la squadra che coordina al meglio i propri sforzi, richiedendo chiarezza di comunicazione e leadership. È importante sottolineare che il videogioco è altamente inclusivo - chiunque può partecipare e questa è una caratteristica preziosa oggi".

Ha aggiunto: "C'è ancora qualche stigma legato al gioco, ma fortunatamente questo sta cambiando con il passare delle generazioni...Il gioco è cresciuto fino a diventare una forma di intrattenimento dominante e ha portato con sé un'opportunità di carriera".