Il bundle Crash Bandicoot e Spyro Trilogy compare su Amazon per Natale

Su Amazon.it ha fatto la sua comparsa il Double Pack che include Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Il pacchetto è disponibile solo in versione spagnola ed esclusivamente per PlayStation 4.

Questo bundle Crash/Spyro è stato lanciato in Nord America come esclusiva di Walmart ed è arrivato in pochi selezionati paesi europei come Francia, Germania, Spagna e Regno Unito mentre non è disponibile ufficialmente in Italia.

Il noto sito di eCommerce ha iniziato a vendere copie dell'edizione spagnola, che risulta ora disponibile venduta e spedita da Amazon al prezzo di 69,99 euro. Il Double Pack include ben sei giochi: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex, Crash Bandicoot 3 Warped, Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon.