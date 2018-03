Il Cagliari Calcio entra ufficialmente nel mondo esport!

Il Cagliari Calcio ha ufficialmente debuttato nel mondo esport, seguendo così altre importanti realtà nazionali come. Per la squadra sarda saràa rappresentarla nei tornei di FIFA 18 e in tutte le iniziative future.

Il progetto è nato grazie alla collaborazione con l'organizzazione professionistica InFerno eSports. Nel contesto nazionale, come ben sappiamo, sono ancora poche le società che hanno puntato sull'esport.

Alcune le abbiamo appena elencate; altre, speriamo, se ne aggiungeranno in un prossimo futuro, allineando l'Italia al trend internazionale che vede squadre come Real Madrid, Manchester City, Paris Saint Germain ormai attive e affermate da diverso tempo nel panorama competitivo.

La presentazione ufficiale è avvenuta proprio oggi pomeriggio, attraverso una diretta Facebook sulla pagina ufficiale durante la quale Simone “AKirA” Trimarchi, Simone Ariu (Social Media Manager del Cagliari) e Massimiliano Rossi (CEO di InFerno eSports) hanno dato il benvenuto al primo giocatore della neonata squadra di FIFA 18: Girolamo “GoldenBoy” Giordano.

Secondo quanto dichiarato da Simone Ariu, in futuro la formazione si amplierà con l'inclusione di un secondo videogiocatore sardo che verrà individuato attraverso tornei regionali dedicati che si terranno alla Sardegna Arena e negli store ufficiali del Cagliari.

La formazione vuole puntare molto su questa nuova scommessa, convinta che il rapporto con i tifosi e i giovani possa passare anche attraverso iniziative come questa.

Noi non possiamo che esserne contenti e dare il benvenuto al Cagliari Esport, facendo al team sardo un grosso in bocca al lupo!